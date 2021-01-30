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Yaşam Kenevir yetiştiriciliğinin serbest olduğu iller nerelerdir?
Yaşam

Kenevir yetiştiriciliğinin serbest olduğu iller nerelerdir?

Yıllardır kenevir yetiştirmenin yasak olduğu bilinmekte. Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikle birlikte 19 ilde kenevir yetiştirilmesine izin verildi. Son zamanlarda kenevirin yararlı taraflarının da konuşulması üzerine kenevir yetiştiriciliği hakkında bazı detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, Kenevir yetiştiriciliğinin serbest olduğu iller nerelerdir? Kenevir faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 13:19:00 -
Kenevir yetiştiriciliğinin serbest olduğu iller nerelerdir?

Yıllardır kenevir yetiştirmenin yasak olduğu bilinmekte. Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikle birlikte 19 ilde kenevir yetiştirilmesine izin verildi. Kenevirin normalde uyuşturucu olması nedeniyle yasaklanmıştı. Ancak son zamanlarda kenevirin yararlı taraflarının da ortaya çıkışıyla belli illerde üretim serbestliği verildi.

Kenevir faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Kenevirin kullanım alanları oldukça geniştir. Yüksek oranda oksijen sağlaması; kenevirin kullanım alanlarında ön plana çıkarıyor. kağıt üretiminde kullanılması, radyosyon alanında kullanılması, tekstil ürünlerinde kullanılması, AIDS hastalığında radyasyon kemoterapi gibi etkileri en düşük seviyeye indirmek için kullanılması, otomativ sektörü alanında dayanıklı araçlar üretilmesini sağlaması, inşaat sektöründe kullanılması, sabun ve kozmetik alanlarında suyu kirletmemesi nedeniyle kullanılması, kenevir plastiğinin doğaya karışmada kolay olması, gıda olarak tüketiminin sağlanması, Kenevirin çabuk yetişmesi de ve yetişirken az su istemesi ve üretiminin ucuz olması büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Kenevir yetiştiriciliğinin serbest olduğu iller nerelerdir?                             

Ülkemizde çeşidi neredeyse olmayan bitki normalde dişi ve erkek diye ikiye ayrılmaktadır. Ekimi yapılan kenevirlerin yüzde otuz ve otuz beşi erkek, yüzde altmış ve altmış beşi dişi bitki olarak meydana gelir. Almanya da ise elli bir kenevir türü bulunmaktadır.

Kenevir yetiştiriciliği Amasya, Antalya, Çorum, Rize, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Burdur, Kayseri, Kastamonu, İzmir, Uşak, Bartın, Yozgat, Zonguldak, Kütahya, Malatya, Karabük illerinde Resmi Gazete tarafından serbestlik izni tanınan illerdir. 

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