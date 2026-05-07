Kenevir yetiştiren uyuşturucu taciri yakayı ele verdi
Hatay’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda evinin içerisine iklimlendirme sistemi kurup, kenevir yetiştiren ve ticaretini yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi’nde, M.İ. isimli şahsın ikametinde iklimlendirme sistemi kullanarak kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda şahsın evinde 4 Mayıs günü arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda; 169 gram kubar esrar maddesi, 33 kök kenevir bitkisi, 88 adet sentetik uyuşturucu hap, iklimlendirme sistemi (vantilatör, aydınlatma paneli, tarımsal ilaç) ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.