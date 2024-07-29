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Yerel Kenevir eken şahsa ceza
Yerel

Kenevir eken şahsa ceza

Yeniakit Publisher
2024-07-29 15:06:00 -
Kenevir eken şahsa ceza

Isparta'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yasa dışı kenevir ekimi yapan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Isparta Merkez ilçesinde 1 şahsın uyuşturucu madde üretimine yönelik yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınması üzerine icra edilen operasyon sonucunda 1 şüpheli ile birlikte 65 kök skunk bitkisi ve 15 gram skunk tohumu ele geçirildi.

Şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

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