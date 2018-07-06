Keneler Artvin'de hortladı: 2 ölü!

Akalın, Ardanuç ilçesinde bir süre önce KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden Y.K'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Akalın, Artvin'in KKKA hastalığı açısından riskli bölgede olduğunu belirtti.

Hastalık konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla il genelinde 6 bin 400'e yakın kişiye eğitim verdiklerine işaret eden Akalın, "Merkez, Ardanuç, Yusufeli ve Şavşat riskli ilçelerimiz. Bu ilçelerimize öncelik veriyoruz. Ne kadar çok eğitim versek de gidecek çok yolumuz olduğunu görüyoruz. Ülke olarak KKKA ile mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor." dedi.

Akalın, KKKA'nın Türkiye'de ilk olarak 2003 yılında görüldüğünü ve o tarihten itibaren bu hastalık nedeniyle birçok ölüm yaşandığını aktararak şöyle devam etti:

"Artvin özelinde de 2011-2014 arasında vakaların arttığı gözlemleniyor. Sonraki yıllarda vakalarda ve ölümlerde azalma gözlemledik. 2017'de KKKA tanısı koyduğumuz 11 vakamız oldu. Bu vakalarda herhangi bir ölüm söz konusu değil. 2018 yılında ise KKKA hastalığı tanısı koyduğumuz 10 vakamız oldu. Bu vakalardan dördü Ardanuç, üçü Yusufeli, üçü de il merkezinde. 2018 yılında Artvin'de KKKA hastalığı tanısı konulan 10 kişiden 2'si hayatını kaybetti."

Ölüm vakalarında ihmallerin söz konusu olduğunu ifade eden Akalın, şunları söyledi:

"Kene ısırmış ve vatandaşlar bu keneleri kendi imkanlarıyla çıkarmış. Hiçbir sağlık testine başvurmamış. Sağlık kuruluşlarına gittiklerinde de kene tarafından ısırıldığı bilgisini vermemiş. Vatandaşlarımız iyice kötüleşmeye başlayınca sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerimiz tarafından şüphelenilerek tahlil istenmesi sonucunda hastalık ortaya çıkıyor. Hasta ondan sonra kene tarafından ısırıldığını söylüyor. Yapılan tedavilere rağmen hasta kötüleşmeye başlayınca Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilmiş. Oradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır."

"BİR ŞEY OLMAZ DİYE İHMAL ETMEYİN"

Akalın, ilk müdahalenin erken ve doğru yapılması halinde hastalığın tedavi edilebileceğini vurgulayarak "Tedaviye erken başlanırsa hastaların yüzde 90'ı sağlığına kavuşuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, verdiğimiz eğitimlere katılsınlar. 'Bir şey olmaz.' diye ihmal etmeyin. 'Eskiden de vardı, biz çıkarıyorduk.' diyerek keneyi kendileri çıkarmaya çalışmasınlar." diye konuştu.

Ziyaret sonrası Akalın ve Ardanuç Devlet Hastanesi Başhekimi Seda Ahçı Yılmaz, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dündar ile sağlık çalışanlarından oluşan heyet, vakanın yaşandığı Eşkinar köyünde vatandaşları bilgilendirdi.