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Dünya

Kendisini tek taraflı devlet başkanı ilan etmişti! Rusya'dan Hafter açıklaması geldi

Libya'da darbeci Hafter'in kendisini tek taraflı olarak devlet başkanı ilan etmesinin ardından Rusya'dan açıklama geldi.

2020-04-28 14:09:00 -
Kendisini tek taraflı devlet başkanı ilan etmişti! Rusya'dan Hafter açıklaması geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Libya krizinin çözümünde tek yolun çatışan taraflar arasında siyasi ve diplomatik temas olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in kendisini tek taraflı devlet başkanı ilan etmesini değerlendirdi.

Rusya'nın Libya'daki tüm taraflarla temaslarını sürdürdüğünü belirten Peskov, "Moskova, hala Libya meselesinin çözümünde tek olası yolun ilk önce tüm çatışan taraflar arasında siyasi ve diplomatik temas olduğu görüşündedir." ifadesini kullandı.

Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Halife Hafter, son dönemde yaşadığı askeri kayıpların ardından dün akşam yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" ileri sürmüştü.

Kendisine bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusunun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

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