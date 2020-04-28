Kendisini tek taraflı devlet başkanı ilan etmişti! ABD'den flaş Hafter açıklaması

ABD’nin Libya Büyükelçiliği, Washington’un Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’in ülkedeki yönetimi üzerlerine aldıkları yönündeki açıklamasından dolayı üzüntü duyduğunu ve Hafter’e ülkedeki insani ateşkese dahil olma çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Büyükelçiliğin Facebook sitesinden yaptığı açıklamada, ABD’nin Libya Ulusal Ordusu liderinin ülkedeki yönetimi üzerine aldığı yönündeki açıklamasından dolayı üzüntü duyduğu ve Hafter’e ülkedeki insani ateşkese dahil olma çağrısında bulunduğu ifade edildi.

“ABD, Libya Ulusal Ordusu (LUO) komutanı Hafter'in Libya'nın siyasi yapısındaki değişikliklerin tek taraflı bir açıklama ile dayatılabileceği yönündeki önerisinden dolayı üzüntü duyuyor. Bununla birlikte Büyükelçilik, LUO komutanı Hafter’in ve tüm tarafların, ülkenin nasıl ilerleyebileceği konusunda ciddi bir diyaloga dahil edilmesi ile ilgili her tülü imkanı memnuniyetle karşılıyor” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İnsani ateşkes çağrısı

“Sivil halkın kutsal Ramazan ayında acı çekmeye devam etmesi, Kovid-19 pandemisinin ise daha fazla hayatı tehdit etmesi nedeniyle Libya Ulusal Ordusu’nu, 23 Şubat’ta Cenevre’de Birleşmiş Milletler’in (BM) arabuluculuğu ile ‘5+5’ formatından yapılan görüşmelerde formüle edildiği gibi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne dahi olmaya ve derhal kalıcı bir ateşkes sağlayacak olan insani ateşkes ilan etmeye çağırıyoruz.”

LUO lideri Hafter dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Silahlı kuvvetlerin genel komutanlığı, ülke yönetimini üzerine alıyor ve Suheyrat anlaşmasının feshedildiğini duyuruyor. Ağır sorumluluk yüküne rağmen halkın iradesini ve verdiği yetkiyi kabul ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Libya’daki durum

Eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden beri Libya'da iktidar farklı güç merkezleri arasında bölünmüş durumda. BM'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti Trablus'ta yer alırken, ülkenin doğusundaki hükümet Hafter'e destek veriyor.

Hafter, Kaddafi döneminin etkili komutanlarından biriydi. Daha sonra Kaddafi ile arası bozulunca ABD'de sürgünde yaşadı. 2011'de Kaddafi'ye karşı ayaklanmaların başlamasından sonra Libya'ya geri döndü ve doğudaki güçlerin kilit komutanlarından biri haline geldi.

Geçen nisanda Trablus'u ele geçirmek için başlatan General Halife Hafter'e bağlı askeri güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac'ın birlikleri arasında uzun süredir çatışmalar yaşanıyor.