Kendisini seçtirenlere diyet ödeme zamanı!

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Seçimlerde “Doğu’da biz, Batı’da CHP adayları kazanacak” diyerek zillete rüyasında göremeyeceği kadar belediye başkanlıkları kazandıran HDP’li Sezai Temelli’nin gizli-açık ittifakı devam ediyor... Bunun son örneği dün Diyarbakır’da gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü ile bağlantıları ve devam eden soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanları ile bir araya gelerek, “Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak ama daha ötesinde biz fark etmiyor aynı yerde görüyoruz kendimizi” diyerek desteğini ayan beyan açıkladı.

‘İstanbul’un kaybedecek bir dakikası bile yok’ diyerek oy toplayan İmamoğlu yine tatil için yollara düştü. Batman’da gerçekleşen bir düğünü bahane eden İmamoğlu, 2 hafta üst üste koltuğunda oturmama rekorunu yine tazeledi. Düğün bahanesiyle çıktığı yolculukta, terör örgütü PKK’ya destek vermekten dolayı görevlerinden el çektirilen HDP’li Mardin Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı ile görüşen İmamoğlu, adeta örgüt propagandası yaptı. Halkın iradesini PKK terör örgütünün Kandil’deki yöneticilerine peşkeş çekenlerle omuz omuza yürüyen İmamoğlu, şehitlerin kemiklerini sızlattı. Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmeye teşebbüs suçlamasıyla haklarından onlarca dava devam eden HDP’li Türk ve Mızraklı ile görüşen İmamoğlu’nun, Mustafa Kemal Atatürk tablosu hediye etmesi tepki çekti. Öte yandan; PKK’nın katlettiği Tahir Elçi’nin mezarına da giden İmamoğlu burada da samimiyetten yoksun açıklamalarda bulundu.