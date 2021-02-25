Kendisini durdurmak isteyen kahraman polise böyle çarptı!
Ankara'da polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir araç, durdurmak için önüne çıkan polise çarptı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir araç, durdurmak için önüne çıkan polise çarptı. Canını hiçe sayarak görevini yapan polisin çarpma sonucu havada takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis memuru S.E., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.