  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kendisini durdurmak isteyen kahraman polise böyle çarptı!
Yerel

Kendisini durdurmak isteyen kahraman polise böyle çarptı!

Ankara'da polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir araç, durdurmak için önüne çıkan polise çarptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 14:46:00 -

Ankara'nın Polatlı ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir araç, durdurmak için önüne çıkan polise çarptı. Canını hiçe sayarak görevini yapan polisin çarpma sonucu havada takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis memuru S.E., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

karlıdağlar

bunu amerikada yapmış olsaydı şimdi gebermişti. Türk polisinin yetkileri arttırılmalıdır.
  • Yanıtla

Olamaz

Bu bana göre hiçte akıllı bir davranış değil. Biraz delilik.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş karar
Aktüel

Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş karar

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrim içi yöntemlerle yapılacağını açıkladı...
Türkiye'den flaş çıkış! 'Gerekirse Çin'e savaş açarız'
Gündem

Türkiye'den flaş çıkış! 'Gerekirse Çin'e savaş açarız'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ilişkin gerekirse Çin'e savaş açılabileceğini ancak faka..
HDP'li Tuma Çelik hâkim karşısında... Utanmadan bir de mağdur kadını böyle suçladı!
Gündem

HDP'li Tuma Çelik hâkim karşısında... Utanmadan bir de mağdur kadını böyle suçladı!

Eski HDP'li Tuma Çelik, cinsel istismarla yargılandığı davanın mağduru D.K.’yi ‘para kopartmaya çalışmak’la suçladı. D.K., “Para için yapıyo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay