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Medya Kendisini beğenmeyen 15-16 yaşlarındaki çocuğa olan nefretini böyle anlattı Herkes sizi sevmek zorunda değil Oğuzhan bey!
Medya

Kendisini beğenmeyen 15-16 yaşlarındaki çocuğa olan nefretini böyle anlattı Herkes sizi sevmek zorunda değil Oğuzhan bey!

YouTube fenomeni Oğuzhan Uğur, kendi kanalında yayınladığı bir video ile tepki çekti. Kendisini beğenmeyen 15-16 yaşlarında olan çocuğu öldürmek istediğini söylerken annesi için de akıl almaz hareketlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 08:46:00 -

YouTube’ın rezil fenomenlerinden biri olan Oğuzhan Uğur isimli şahıs, komedi yapıyorum diyerek büyük bir rezilliğe imza attı. 15- 16 yaşlarındaki bir çocukla olan diyaloğunu anlatan Uğur, kendisini beğenmeyen bir çocuğa, öldürecek kadar nefret duyduğunu itiraf etti.

"Öldüreceğim i..eyi"

Sözde komedi yapmak isteyen Oğuzhan Uğur, “öldüreceğim ib.eyi, kafasını koparacağım” gibi ifadeler kullandı.

Yine kendisini sevmeyen çocuğun annesinin surat ifadesini de arkadaşı ile yaptığı el hareketinde oluşan kadın cinsel organına benzetti.

 Sözde komedi yapacağım derken nefretini ortaya döken Oğuzhan Uğur'a sosyal medyadan tepkiler geldi.

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