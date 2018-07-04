THY - İmaj
0553 313 94 23

Kendisini ayıltan kişiye döner tekme atmaya çalıştı

Bursa’da uyuşturucu madde kullandıktan sonra sızan bir genç, kendilerini ayıltan sağlık personeline döner tekme atmaya çalıştı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:54

Sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan olay geçtiğimiz günlerde Bursa’da yaşandı. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra sızan gençleri gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekip, uyuşturucu komasına giren gençleri, su dökerek ayılttı. Ayılan gençlerden biri uyuşturucunun etkisiyle sağlık çalışanlarından birine döner tekme atmaya çalıştı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen genç, döner tekme atmadan önce “Bi gelse var ya, yerle bir olursun” demesi ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Boşa atılan tekmenin ardından, gençler olay yerinden kaçarak kayboldu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:54
  1. Bursa
  2. döner tekme
  3. uyuşturucu madde

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araplar Türk ortak arıyor
    1. Araplar Türk ortak arıyor
    2. Sofuoğlu'ndan alkışlanacak hareket!..
    3. Kaybolan Yusuf'la ilgili umutlandıran..
    4. Gaziantep'te 'çocuk tacizcisine'..
    5. Yakıp kavuran sıcaklarda nasıl..
    6. İnatçı iki sürücü gişede karşılaşınca..
    7. Amerikan sermayesi Trump'a karşı isyan..
    8. Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den enflasyon..
    9. TSK 9. devriyeyi gerçekleştirdi
    10. Sınırda skandal görüntü! YPG'nin..
    11. Sofuoğlu meclise Lamborghini'yle geldi!
    12. Kılıçdaroğlu'na kapıyı gösteren anket!..
    13. Cocu'nun Ozan Tufan kararı belli oldu
    14. 'Beş ayda tüm yılların rekorunu kırdık'
    15. Hamilelikte havuç tüketirseniz...
    16. Van Gölü'ne 'Mavi Bayrak' ödülü
    17. Esed rejiminden flaş çağrı: Geri dönün!
    18. SP liderinden flaş ittifak açıklaması:..
    19. "Leyla'nın katili amcasıdır"..
    20. Bebeğiniz için bebek köftesi tarifi
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi