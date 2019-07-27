Kendisinden bir haftadır haber alınamayan kişi, ölü bulundu Bolu'da kendisinden bir haftadır haber alınamayan kişi, Gölköy Sulama Barajı gölünde ölü bulundu.

Gölköy Sulama Barajı gölünde bir ceset olduğu ihbarı üzerine, olay yerine jandarmaekipleri sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkartılan cesedin, bir haftadır kendisinden haber alınamayan Bayram Kahveci'ye (51) ait olduğu belirlendi. Savcının ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Kahveci'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.