Kendisi de kabuğu da şifa!



Nar kabuğunun içinde bulunan ellagik asit, başta meme kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanser türlerini hem önleyici hem de iyileştirici faydalar sağlıyor. Nar kabuğundaki flavanoitler, fenolik bileşikler ve antioksidanlar suyundan çok daha fazla..



Nar kabuğunda bulunan ellagik asit antioksidan, antimutajen ve antikanser özelliklere sahip.. Çalışmalar meme, yemek borusu, cilt, bağırsak, prostat ve pankreas kanserlerinde antikanser özelliğini gösterdi. Ellagik asit kansere sebep olan moleküllere bağlanarak onları önemli oranda etkisizleştiriyor.

Nar kabuklarını nasıl değerlendirmelisiniz?

Gölgede veya 40-50 dereceyi geçmeyecek ortamlarda kurutarak, ufaladığınız nar kabuklarını serin bir yerde saklayın. Daha sonra 100 gram kaynamış suya, 2 gram nar kabuğu atarak, yaklaşık 10 dakika kaynatıp suyunu hemen her gün çay olarak için.

Böylece başta kanser, kalp ve şeker hastalıkları olmak üzere pek çok hastalıktan kendinizi korumuş olacaksınız.

Narın başlıca faydaları, tansiyonu düşürmesi ve buna bağlı olarak kalp sağlığını korumasıdır. Ancak narın sağlığımıza faydaları sadece bunlarla sınırlı değil.

Özellikle kış aylarında, vücudunuzu hastalıklara karşı güçlendirmek için, C vitamini bakımından oldukça zengin olan bu meyveyi tüketebilirsiniz. 1 adet nar, günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılar.

Aynı zamanda demir, kalsiyum, E vitamini, K vitamini, tiamin, riboflavin, B6 vitamini, folat, fosfor, çinko, bakır ve bol miktarda manganez içerir. Narın bu faydalarından, kış aylarında nar çayı içerek yararlanabilirsiniz.

Antioksidandır

Tansiyonu düşürür

Vücudu toksinlerden temizler

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Sakinleştirici etkisi vardır

Menopoz belirtilerini hafifletir

Eklem ağrılarına iyi gelir

Yüksek oranda C vitamini içerir

Fosfor bakımından zengindir

Enfeksiyonlu hastalıklara iyi gelir

Antioksidan etkisiyle kansere karşı koruma sağlar

Yüksek K vitamini ile kemik yoğunluğunu korur.

Çayını yapıyoruz

Nar çayını taze sıktığınız nar suyuyla hazırlayabilirsiniz. Hazır olarak satılan nar sularının besin değeri önemli oranda düşer ve unutmayın koruyucu kimyasallar taşır. Narın suyunu sıkmak için, önce nar çekirdeklerini kabuğundan ayırın. Bunu yaparken nar çekirdeklerinin etrafa saçılmaması için bir tencereyi su ile doldurun ve çekirdekleri suyun içinde ayırın. Böylece ayırdığınız çekirdekler suyun dibine iner. Ayırdığınız kabukları atmayın çünkü aşağıda nar kabuklarıyla yapabileceğiniz bir diğer çay tarifi bulacaksınız.

Nar suyunu çıkarabilmek için bir katı meyve sıkacağına veya blendıra ihtiyacınız var. Katı meyve sıkacağı posayı ayırdığı için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok ancak blendır kullandıysanız bir tülbentle nar suyunu süzün ve posayı ayırın. Nar suyunu elde etmeniz 5 dakikadan uzun sürmeyecektir.

Şimdi çayımızı demleyebiliriz. Nar suyu çoğu bitkiyle gayet iyi gider ve normal olarak kullandığınız çaya lezzet verir. Sakinleştirici bir çay hazırlamak istiyorsanız narla birlikte papatya veya melisa çayı kullanabilirsiniz. Enerji veren ve antioksidan etkisi kuvvetli bir çay isterseniz yeşil çayla karıştırabilirsiniz. Her zaman kullandığınız çayı damak tadınıza göre demledikten sonra taze sıkılmış nar suyundan ekleyerek karıştırabilirsiniz.

1 büyük kupa bitki çayı için 2 yemek kaşığı nar suyu yeterli. Kışın vücut direncini artırmak ve varsa öksürüğü hafifletmek için çayınıza 1 çay kaşığı organik bal eklemenizi tavsiye ederiz.

Kalan nar suyunu buzdolabında 1 gün muhafaza edebilirsiniz.

Nar Kabuğu Çayı Nasıl Yapılır?

Nar kabuğu da en az nar suyu kadar faydalıdır ve nar kabuğuyla da lezzetli çaylar hazırlayabilirsiniz. Ancak bunun için öncelikle kabukları kurutmanız gerekiyor. Kabukların iç kısmındaki beyaz kısmı (bu bölümün tadı acıdır) mümkün olduğunca temizleyin, bozuk para büyülüğünde parçalara ayırın ve bir gazete üzerine sererek kuru ve ışık almayan bir ortamda kurutun. Kabuklar tam olarak kuruduğunda sertleşir ve kolayca kırılır. 1 bardak nar kabuğu çayı hazırlamak için 3-4 adet kurutulmuş kabuk kullanabilir ya da hazırladığınız bitki çayına 1-2 kabuk ekleyebilirsiniz.

Nar kabuğu çayı ishale iyi gelir ancak çok fazla tüketildiğinde kabızlık yapabilir.