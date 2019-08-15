Kendini vuran yüzbaşı hayatını kaybetti

Elazığ’da eşiyle tartıştıktan sonra kendini vuranjandarma yüzbaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Ataşehir Mahallesi’nde bulunan cezaevi lojmanlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan Cezaevi Koruma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı S.Ö., tartışmadan sonra beylik tabancasıyla kafasına bir el ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı jandarma yüzbaşı ambulansla ilk önce Medical Park Hastanesine kaldırıldı. Yüzbaşı daha sonra da Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen S.Ö., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.Ö.’nün cenazesinin Erzurum’a gönderileceği öğrenildi.