Kendini dev aynasında gören iş bilmez Ekrem: Bizim başarımız 6'lı masanın işini kolaylaştıracak!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan kreş ve kafe açılışında konuştu.

İş bilmezliği ile ulaşımı felç eden, kentte yaşanan felaketlerde tatil beldelerinde boy gösteren, İstanbul'un kurulu düzenini bozan İmamoğlu, kendisini yine dev aynasında görerek, 6'lı masaya mesaj gönderdi.

"İstanbul'un bu iyi hali bu iyileşme hali göreceksiniz ülkemize de iyi gelecek." diyen Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

İBB'de bu dönem aldığımız görevin az önce bahsini ettiğim 6'lı masanın orada bulunan başta genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderlerin ortaya koyduğu işbirliğinin başarıya kavuşması için, İstanbul'daki becerinin, başarının örnekleri onların işini ne denli kolaylaştıracaktır, bunun da farkındayız.