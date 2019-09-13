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Kendini boksör sanan Fransız polisi böyle dayak yedi

Fransa'da bir polis memuru, gözaltına almaya çalıştığı adamı sokak ortasında darp etmeye çalışırken görüntülendi. Karşılıklı yumrukların konuştuğu olayın görüntülenerek, medyada yayınlanması sonrası, polisle ilgili soruşturma başlatıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:36

Görüntüler Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeydoğusunda yer alan Sevran bölgesinde kaydedildi. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen olayda, bir polis memurunun, ana caddede durdurduğu bir sürücü ile kısa bir süre tartıştığı ardından onu yere düşürmek için bacaklarına hamle yaptığı görülüyor.

Kendini boksör sandı dayak yedi

Adamın kendisini geri çekmesi sonrası, polis bu kez adamı yumruklamaya çalışıyor. Adam da buna karşılık olarak polisi yumrukluyor ve polis sendeliyor. Polisin saldırgan tutumuna karşı, "ne yapıyorsun?" gibi tepki gösteren adama, polisin ısrarla yumruk atmaya çalıştığı görülüyor. Adam da aynı şekilde karşılık veriyor ve polis yumruğu yiyor. Adamı bir türlü alt edemeyen polisin imdadına ise meslektaşları yetişiyor. Diğer polislerin de müdahale ettiği adam yere yatırılıp kelepçeleniyor.

Fransız medyası, görüntülerin yayınlanması sonrası polis teşkilatından "polis memuru ile ilgili soruşturma başlatıldığını" duyurdu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:36
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