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Kendini belli etti! 'Arap düşmanı, gavur aşığı'

Geçtiğimiz günlerde 'Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' pankartı ile tepki çeken İYİ Parti'nin Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy, yayınladığı tanıtım videosunda Türkiye'de oy kullanacak seçmenlere Türkçe yerine İngilizce seslendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:18

“Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” pankartı ile tepki çeken İYİ Parti’nin Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy, İngilizce bir tanıtım videosu yayınladı.

Seçilmesi halinde Fatih turizmine yapacağı katkıları anlattığı videoyu sosyal medya hesabından da paylaşan Aksoy, “Fatih adayların arasında tek İngilizce bilen Belediye Başkan Adayı olarak diyorum ki, Fatih’i ben sadece tarihi değil gastronomi ve sağlık turizmini geliştirerek bir marka ilçesi haline Getireceğim! Otellerimiz 12 ay boyunca doluluk gösterecektir!” dedi.

'Arap düşmanı, gavur aşığı'

Aksoy, geçtiğimiz günlerde ilçeye astığı ''Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim'' pankartı ile toplumun büyük tepkisini çekmişti. Henüz pankartın yansımaları bitmeden Aksoy'un tanıtım videosunda vatandaşlara İngilizce seslenmesi, 'Arap düşmanlığı, gavur aşıklığı' olarak nitelendirildi.

'İngilizce bildiğini göstermek istedi'

Türk vatandaşlarının oy kullanacağı yerel seçimler için İYİ Parti'nin adayının İngilizce video hazırlaması sosyal medyada da alay konusu oldu. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ''İngilizce bildiğini göstermek istedi.'' şeklinde yorumlandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:22
  1. İYİ Parti’nin Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy

YORUM YAZ

  • FatihFatih8 dk önce
    Ellerine saglik. Iste bunu diyene oyumuzu veriyoruz biz. Allah yardimcisi olsun.
  • dayıdayı19 dk önce
    her türlü aşağılık iğrençlikler yapıyorlar ama zillet ittifakı istanbul ankara izmir i kazanacak artık kime kızarsınız bilmem.
  • MustafaMustafa26 dk önce
    Suriyelileri cikarip fatihin esnafini ve insanlarini kurtaricaksa ailecek oyumuz bu hanima
  • 1453145331 dk önce
    Liderleri ! İMAN TAZELEMEYE ALLAH'ın değil Anıtkabir'in huzuruna gidiyorken,bunlar Arap düşmanı olup Gavur aşığı olduğunun farkında bile değil,çok eminim.

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