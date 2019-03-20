Kendini belli etti! 'Arap düşmanı, gavur aşığı'

“Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” pankartı ile tepki çeken İYİ Parti’nin Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy, İngilizce bir tanıtım videosu yayınladı.



Seçilmesi halinde Fatih turizmine yapacağı katkıları anlattığı videoyu sosyal medya hesabından da paylaşan Aksoy, “Fatih adayların arasında tek İngilizce bilen Belediye Başkan Adayı olarak diyorum ki, Fatih’i ben sadece tarihi değil gastronomi ve sağlık turizmini geliştirerek bir marka ilçesi haline Getireceğim! Otellerimiz 12 ay boyunca doluluk gösterecektir!” dedi.

'Arap düşmanı, gavur aşığı'

Aksoy, geçtiğimiz günlerde ilçeye astığı ''Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim'' pankartı ile toplumun büyük tepkisini çekmişti. Henüz pankartın yansımaları bitmeden Aksoy'un tanıtım videosunda vatandaşlara İngilizce seslenmesi, 'Arap düşmanlığı, gavur aşıklığı' olarak nitelendirildi.

'İngilizce bildiğini göstermek istedi'

Türk vatandaşlarının oy kullanacağı yerel seçimler için İYİ Parti'nin adayının İngilizce video hazırlaması sosyal medyada da alay konusu oldu. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ''İngilizce bildiğini göstermek istedi.'' şeklinde yorumlandı.