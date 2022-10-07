Kendini Antik Roma Hipodromu'na adayan İmamoğlu! Silivri'deki caminin onarımına böyle engel olmuş...

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İstanbul'un Silivri ilçesinde 2019 tarihinde meydana gelen depremde, Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin bir minaresi yıkıldı.

Depremden sonra cami minaresinin yeniden yapılmasını, Sultanahmet Meydanı'ndaki Antik Roma Hipodromu'nu gün yüzüne çıkartacağını müjdeleyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun engellediği ortaya çıktı.

AK Parti Avcılar İlçe Örgütü'nün çağrısıyla, Avcılar Marmara Caddesi'nde, İmamoğlu protesto edildi. Yürüyüşe katılanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin cami yapımını engellediğini iddia ederek pankart taşıdılar.

Yürüyüşün ardından AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, yıkılan camiinin olduğu alanda basın açıklaması yaptı. Küçükoğlu, CHP'li İBB Başkanı'nın cami yapımını engellediğini şu ifadelerle anlattı:

Kalabalık bir cemaate hizmet eden ve ayrıca sembolik değeri olan 40 yıllık camimizin yapılmasına neden karşısınız? Bir taraftan 'Destekliyoruz' derken, bir taraftan İBB meclisinde neden hayır oyu verdiniz? Bir taraftan 'Caminin yapım bütçesini Ekrem İmamoğlu karşılayacak' derken, diğer bir taraftan alınan kararı İmamoğlu neden veto etmektedir? Taraflardan en az biri yalan söylemekte ve Avcılar halkını oyalamaktadır. Helalleşme nidaları atan CHP'nin hala bu milletin değer ve hassasiyetlerini hiç önemsemediğini yaşanan bu süreç üzerinden kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.