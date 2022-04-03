Kendine çalışmayanı gazeteden saymıyor

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde AK Parti ve MHP grubunun teklifi ile 24 Kasım 2021 tarihinde oy birliğiyle alınan karara rağmen, Meclis karar özetlerini gazetelerde yayınlatmamakta direniyor. Her fırsatta sözde basın özgürlüğü naraları atan CHP’nin olası bir iktidarında, yerli ve milli medyaya yönelik nasıl bir zulüm ve baskı fırtınası estireceğinin provası İstanbul’da yaşanıyor.

Keyfe keder karar

İBB yönetimi, sırf milli ve muhafazakâr medya yararlanmasın diye, gazetelere destek olmak ve tiraj kayıplarındaki olumsuz etkiyi azaltmak için oy çokluğuyla alınan kararı, keyfi ve hukuksuz bir şekilde uygulamıyor. CHP’li yönetim, İBB Meclisi ile belediyenin faaliyetlerinin İstanbul’daki ulusal, bölgesel ve yerel gazetelerin tamamında duyurulması ve söz konusu karar özetlerinin ilan giderlerinin belediye tarafından karşılanması kararını “para yok” gerekçesiyle uygulamıyor.

Söz konusu rakam İmamoğlu’nun kişisel reklamına ayırdığı 849 milyonluk bütçenin yalnızca yüzde 3’üne tekabül ediyor. Konuyla ilgili konuşan siyasetçi ve gazeteciler, “Kendine hizmet etmeyen medyayı yok sayıyor” görüşünde birleşti.

Faydası yok diye ödemiyor

İBB AK Parti Meclis Üyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, şunları dile getirdi: “İBB Başkanı meclisin aldığı kararı uygulamıyor, değiştirilmesi için Meclis’e talepte bulundu. Meclis, mart oturumunda aynı yönünde bir kez daha karar verdi. Ama ona rağmen uygulamamakta ısrar ediyor. Reklama şova para buluyor ama mesele kanundan doğan bir sorumluluğu yerine getirmeye, iş yapmaya geldiğinde ise ‘para yok’ diyor. Bu karar ilk önce İzmir’de alınmış bir karardı. İzmir’de halen uygulanıyor ama İstanbul uygulamıyor. Niye? Çünkü bu kararın uygulanması kendi şahsi hedeflerine ekstra bir fayda sağlamıyor. Bu karar kendi şahsi reklamına fayda sağlamış olsaydı güle oynaya uygular, bunun şovunu da yapmaktan da çekinmezdi. Başkan, Meclis’e yazdığı yazıda, ‘bu işin bütçesi bizim imkânlarımızı zorluyor’ diyor. Meclis kararlarının uygulanması, Belediye başkanının kanundan doğan sorumlukları arasında yer alıyor. Reklama para var ama iş kanundan doğan sorumluluğu yerine getirmeye geldiğinde para yok. İsrafa para var ama meclis kararlarının yayınlanmasına yok. Bu kararın uygulanmasının toplam bütçesi, İmamoğlu’nun reklam bütçesinin yüzde 3’ünü bile geçmiyor.”

CHP İkiyüzlü

Gazeteci Şükrü Sak ise, şunları ifade etti: “Kendisi gibi düşünmeyen herkesi ‘yandaş’ ilân eden bir kafanın, eline tam imkân ve yetki geçtiğinde en tabii yasal hakları bile alicengiz oyunları ile iptal edeceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Seçim sürecinde de İmamoğlu’nun bazı medya kuruluşlarını doğrudan tehdit ettiği görülmüştü. Kendilerine yandaş medya için her türlü desteği veren, deyim yerindeyse sinekten yağ çıkaran adamların, söz konusu eşit hakların dağıtılması olunca sürekli bahane üretmeleri ve engel çıkarmaları bunların ‘basın özgürlüğü’ konusundaki ikiyüzlü tutumlarını göstermektedir.”

Basın indirimini iptal etti

Öte yandan, Türkiye’de yaşayan papazlara “portakal soslu karides”li Noel yemeği ikram ettiği halde, çeyrek asırlık taziye yemeği ihalesini “para yok” gerekçesiyle iptal eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şimdi de İBB Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarına uygulanan indirimi de iptal ettiği ortaya çıktı.