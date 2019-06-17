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"Kendimi buldum" Dediği Kickboks’ta 2. Oldu

20 yaşındaki Zehra Yılmaz, 7 yıl önce başladığı ve ’Kendimi buldum’ dediği Kickboks’ta katıldığı Uluslararası Kickboks Şampiyonası ve Avrupa Kupası’nda 2.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:58
"Kendimi buldum" Dediği Kickboks’ta 2. Oldu

20 yaşındaki Zehra Yılmaz, 7 yıl önce başladığı ve ’Kendimi buldum’ dediği Kickboks’ta katıldığı Uluslararası Kickboks Şampiyonası ve Avrupa Kupası’nda 2. oldu.


Kickboks’ta 7 yıl önce başladığını söyleyen Zehra Yılmaz, "Küçükken biraz yaramaz bir çocuktum. Kickboks’ta aslında kendimi buldum" diyerek kickboks sporuna 2012 yılında başladığını ve halen bu sporu yaptığını anlattı. Son olarak Uluslararası Kickboks Şampiyonası ve Kickboks Avrupa Kupası’na katılan Zehra Yılmaz, "Bu iki turnuvada da ülkemizi temsil ederek ikinci oldum. Antrenmanlarımı düzenli olarak yapıyorum ve maçlara hazırlanıyorum" dedi.


Türkiye Şampiyonası’nda birinci olmayı hedeflediğini ifade eden Yılmaz, "Türkiye Şampiyonluğu sonrasında puanları tamamen toplamış bir şekilde Dünya Şampiyonasına katılmayı planlıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:58
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