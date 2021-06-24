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Medya Kendilerini yalanladılar! Sözcü'nün Sezgin Baran Korkmaz yalanı ifşa oldu
Medya

Kendilerini yalanladılar! Sözcü'nün Sezgin Baran Korkmaz yalanı ifşa oldu

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü gazetesinin 2 gün önce yaptığı Sezgin Baran Korkmaz manşetini 2 gün sonra neden ve nasıl yalanladığını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 13:54:00 -

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında Sözcü gazetesinin Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili yaptığı rüşvet manşeti ele alındı.

Kendileri yazdı, kendileri yalanladı

Programda Sözcü'nün salı günü attığı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili "Bayramda 3 milyon dolar rüşvet dağıttım" manşetini işaret eden Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bu manşetin 2 gün sonra kendi gazeteleri tarafından yalanlandığını söyledi. Karahasanoğlu, Sözcü'nün ilk haberinde 3 milyon dolar rüşvet olayını Sezgin Baran Korkmaz'ın ifadesi şeklinde verdiğini 2 sonra yaptığı haberde ise Korkmaz'ın 'Ben namus ve şeref nedir bilirim. Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur. Zaten ifadem alınmadığı için yazılanların hepsi yalandır." dediğini küçük bir haber olarak yazdığını söyledi.

"Dava açılması lazım"

Karahasanoğlu, Sözcü'nün bu iftiradan bu kadar kolay sıyrılamayacağını belirterek, iftiraya uğrayan emniyet müdürleri ve İçişleri Bakanlığı'nın bu iftiraya karşı dava açması gerektiğini söyledi.

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