Kendilerini savunmayı öğreniyorlar

Yakın Savunma (Defence Anti-Teror) Semineri Samsun’da başladı.

Samsun’da bulunan bir spor salonunda gerçekleşen Yakın Savunma Semineri tüm hızıyla devam ediyor. Çocuktan, yaşlısına kadar katılımın olduğu seminerde uygulamalı olarak eğitim veriliyor.

Seminere öncülük eden Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk, "25 seneye yakın yakın savunma sistemini kurmakla uğraşıyorum. Türkiye’nin birçok ilinde seminerler düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Emniyet güçleri, gardiyanlar, gümrük koruma memurları gibi kişilere eğitim verdim. Bu sistemin Türk ve milli olması bizi birçok açıdan gururlandırıyor. Sadece Türkiye’ye değil, yurt dışındaki farklı ülkelere de seminerler düzenliyorum. Fazlasıyla takdir topluyorum. Türkiye üzerinde 800’e yakın eğitmen ve 10 bine yakın öğrenci ile yolumuza devam etmek ve daha da fazla insana bu sistemi öğretmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Karadeniz’in birçok ilinden katılım var”

Karadeniz Bölgesi’nde ikinci kez seminer düzenlediklerini belirten İbrahim Aktürk, “Karadeniz insanları hırçın, meraklı ve öğrenmeye açık. Seminere ilgi çok iyi durumda. Bir kişi kendisine yönelen fiziki saldırıyı önlemeyi burada öğreniyor. Çok kısa sürede öğretimiz bilgiler ışığında, karşı tarafa zarar vermeden kendilerini savunuyorlar” diye konuştu.

“Bir kadın olarak kendimi savunma açısından çok önemli bir seminer”

Karate Milli Takımı antrenörü ve aynı zaman da beden eğitimi öğretmeni olan Gönül Şenyer ise, "Bu Yakın Savunma Eğitim Seminerlerinin tüm sporlardan daha güzel olduğunu anladım. Burada önemli olan amaç şu; taciz olaylarını ve şiddet olaylarının önlemek için tüm kadınların bu sporu kesinlikle yapması gerekiyor. Tüm kadınlara çağrıda bulunuyorum. Ayrıca devlet büyüklerinin bize destek vermesini, bu yakın savunma sporunun Türkiye çapında yayılmasını rica ediyorum” şeklinde konuştu.

“Herhangi bir fiziksel saldırıda kendimizi savunmamız açısından çok etkili bir eğitim”

Seminere katılan Necdet Çorbacı da, "Çok yönlü bir spor. Her açıdan kendimiz geliştirmemizi sağlıyor. Birçok güvenlik kolluklarının kullanacağı etkin teknikler öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.

4 Ağustos’ta son bulacak seminerin sonunda katılımcılar aldıkları belgeler ile eğitimci olabilecek.