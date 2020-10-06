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Yerel Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı turistleri soydular
Yerel

Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı turistleri soydular

Kendilerini polis olarak tanıtarak Türkiye’ye tatil için gelen 6 kişiyi gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, biri ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:14:00 -
Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı turistleri soydular

Tatil yapmak için geldikleri Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi’nde daire kiralayan Iraklı A.M.H.H, L.O.M.M, M.A.M.M. ve A.A.M.M. ile Suriyeli N.M. ve D.R. evlerine gelerek polis yazılı kart gösteren ve evde arama yapmak istediklerini belirten 3 kişiye kapıyı açtı.

“Evde uyuşturucu hap saklıyorsunuz” diyerek tatilci arkadaş grubunun üstünü ve odaları aramaya başlayan şüpheliler, adreste buldukları 350 avro, 1750 dolar, 1250 lira, 4 telefon, 2 tablet ve 2 gümüş yüzüğü aldıktan sonra kendilerini bekleyen otomobile binerek uzaklaştı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran 6 arkadaş, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Gasp Büro Amirliğince yapılan araştırmalarda plakası tespit edilen araç takibe alındı. Şüphelilerin Akdeniz ilçesindeki Kazanlı Mahallesi’nde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu A.A, A.U. ve H.A, kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlılardan A.U. ve H.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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