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Gündem Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıları jandarma yakaladı
Gündem

Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıları jandarma yakaladı

Karaman'da kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs ve beraberindeki 3 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 14:36:00 -
Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıları jandarma yakaladı

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'de ikamet eden 68 yaşındaki Hidayet Asal'ı arayıp, kendini İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Sarıoğlu olarak tanıtan bir şahıs, “Karaman merkezde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde hırsızlık oldu. Yakaladığımız hırsızlar, evden çaldıkları altın ve paraları sizin evinizde sakladığını söyledi. Evinizdeki altın ve paraları incelememiz gerekiyor. O yüzden göndereceğim ekip, evde arama yapacak. Evinizdeki altın ve paraları teşhis için hazırlayın.'' dedi.

DHA’nın haberine göre; Asal telefondakinin dolandırıcı olduğunu anlayınca, “Tamam para ve altınları hazırlıyorum.'' diyerek durumu jandarmaya haber verdi.

Jandarma, para ve altın vermeme uyarısı yaptı

Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Yüzbaşı Selim Sarıoğlu adında birisinin olmadığını belirten ekipler, evine ve köye ekip göndereceklerini, gelen kişilere de para ve altın vermemesi konusunda uyarıda bulundu.

Köyün giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.

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