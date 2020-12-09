  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kendilerini deşifre ettiler... Birgün gazetesi fena yakalandı!
Medya

Kendilerini deşifre ettiler... Birgün gazetesi fena yakalandı!

Akit TV'de yayınlanan 'Manşetlerin Dili' progrmaını hazırlayıp sunan Murat Alan, Birgün gazetesinin Kalyon Holdingi hedef alan yalan haberi ile "Çok fena yakalandılar" başlıklı bir diğer haberini ilişkilendirerek dikkat çeken değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:00:00 - 2020-12-09 14:01:08

Akit TV'nin sevilen programı 'Manşetlerin Dili'ni hazırlayıp sunan Murat Alan, Birgün gazetesinin Kalyon Holdingi hedef alan yalan haberi ile "Çok fena yakalandılar" başlıklı bir diğer haberini ilişkilendirerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kalyon Holdingin yalan haber dolayısıyla gönderdiği tekzipi yayınlamak zorunda kalan Birgün, aynı haberin altında da "Çok fena yakalandılar" başlığını attığı bir başka habere yer verdi. Alan bu iki haberi ilişkilendirerek Birgün gazetesinin çok fena yakalandığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi
Eğitim

Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yüz yüze eğitim için 4 Ocak 2021 tarihini işaret etti.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti
Sağlık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ..
Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Dünya

Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yaptırımların konuşulacağı AB Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye ile mü..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay