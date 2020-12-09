Kendilerini deşifre ettiler... Birgün gazetesi fena yakalandı!

Akit TV'nin sevilen programı 'Manşetlerin Dili'ni hazırlayıp sunan Murat Alan, Birgün gazetesinin Kalyon Holdingi hedef alan yalan haberi ile "Çok fena yakalandılar" başlıklı bir diğer haberini ilişkilendirerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kalyon Holdingin yalan haber dolayısıyla gönderdiği tekzipi yayınlamak zorunda kalan Birgün, aynı haberin altında da "Çok fena yakalandılar" başlığını attığı bir başka habere yer verdi. Alan bu iki haberi ilişkilendirerek Birgün gazetesinin çok fena yakalandığını söyledi.