Kendilerini 'define bulucu' olarak tanıttılar! 13 milyonluk vurgun yaptılar

Ankara Asayiş Şube ekipleri bu kez define çetesi çökertti. Çetenin arazi sahiplerini kandırmak için uydurdukları hikâyeler ise herkesi şaşırttı.

Şüpheliler, arsa sahiplerini ilanlardan veya araştırarak tespit ederek, kendilerini ‘define bulucu’ olarak tanıtıyordu. İrtibata geçtikleri arsa sahiplerinin arazilerine günler öncesinden değeri olmayan sözde tarihi eserleri gömen şüpheliler daha sonra arazi sahipleri ile irtibata geçiyordu.

Yapılan görüşmede; arazilerinde ‘gömü-define’ olabileceğini söyleyen şüpheliler, sözde asırlık define haritalarını gösteriyor ve define radar sisteminden alarm aldıklarını öne sürüyordu. Bu sistemle kandırdıkları 15 mağduru yaklaşık 13 milyon lira dolandıran 34 şüpheliyi 4 ay boyunca takip eden Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonla suçta kullanılan değersiz materyaller ve uydu verisi olduğunu söyleyerek vatandaşı kandırdıkları görüntülerle yakalayarak gözaltına aldı. Ankara, İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat’ta yakalanan 34 kişiden 15’i tutuklandı.

Hem kazdırdılar hem de para aldılar

Şüpheliler ilginç bir yöntemde deniyordu. Arazi sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izletip vatandaşın eline kazma kürek verip yeri kazdıran şüpheliler, kazı sonucu bulunan malzemeleri el çabukluğuyla alıp torbaya koyarak araziden hemen ayrılıyordu. Sonradan tekrar müştekilerle irtibata geçip malzemeleri arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerinden bahsederek, değerlendirme parası istiyorlardı. Sözde tarihi eserlerin veya definelerin çok pahalıya satılacağını söyleyen şüpheliler, komisyon istiyordu. Şüpheliler, arazilerden malzemeleri çıkardıktan sonra ikinci aşamaya geçiyordu. Arazi sahiplerini tarihi eser uzmanı olarak tanıtan şahıslarla görüştüren şüpheliler, malzemeleri uzmanların incelediklerini, yüksek tutara yurt dışında satabileceklerini söylüyordu. Bunun için yurt dışına çıkarma işini kendilerinin yapacağını söyleyerek para alıyordu.

Öyle hikâyeler uydurdular ki…

Ankara Asayiş Şube ekipleri operasyonda şüphelilerin evlerinde ve arabalarında arama yaptı. Yapılan operasyonda tarihi eser süsü verilen haç, küp, ayna gibi materyalleri buldu. Takip sonucu şüpheliler tarafından vatandaşın arazisine gömdükleri malzemeleri de ele geçiren polisler, yakaladıkları şahısların telefonlarında ve bilgisayarlarında da inceleme yaptı.

İnceleme sonucu ‘ele geçirdikleri’ eserlerle alakalı kıymet artırıcı hikâyeler uyduradurdukları ortaya çıktı. Şüpheliler ‘Milattan önce büyü yapmak için kullanılıyordu’ gibi ifadelerle arazi sahiplerini kandırıyorlardı.

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, dolandırıcılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.