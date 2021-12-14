Kendilerine bile 'deva' olamadılar! Ali Babacan'ı sarsan toplu istifa

DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, geçtiğimiz günlerde istifa etmiş, ardından da Efeler İlçe Başkanı Alev Karaca görevini bırakmıştı.

Hakan Çağlar Erürker'in yerine Meltem Gürler’in getirilmesi, toplu istifaya yol açtı. DEVA Partisi Aydın İl teşkilatı'nda görevli 6 yönetici, Gürler'in atanmasını gerekçe göstererek, partiden topluca ayrıldı.

'Endişelerimiz arttı'

İstifa edenlerden, Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Dağlı, "Endişelerimiz artmıştır." diyerek, şu açıklamayı yaptı:

"Güncel gelişmeler neticesinde il başkanımızın istifasının ardından, teşkilatımızda DEVA Partisi’nin politikalarına yönelik endişe oluşmuştu. Yeni atanan il başkanının açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarından da görüleceği üzere bu endişelerimiz daha da artmıştır. Bu anlayışta bu parti ve il başkanıyla siyaset yapmanın Aydın'a bir kazanç sağlamayacağı düşüncesindeyiz. Bu sebeple yeni yönetimde görev almayacağımızı ve DEVA Partisi üyeliğinden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

"Babacan'ın 'Gürcan' sessizliği Erkürker'i rahatsız etti"

Parti kaynaklarına göre, Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar, Ali Babacan'ın, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan hakkındaki askeri ve siyasi casusluk suçlaması karşısında sessiz kalmasına tepki göstererek istifa etti.

Hakan Çağlar Erürker ve Alev Karaca

Öte yandan Efeler İlçe Başkanı Alev Karaca, istifa sebebini şu ifadelerle aktarmıştı:

"Son günlerde yaşanan gelişmelerden dolayı parti ile düşünce ve tutum ayrışmasından dolayı gerek gördüğüm üzere Deva Partisi üyeliğim ve Efeler İlçe Başkanlığı’ndan istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde yanımda olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"