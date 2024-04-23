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Yaşam Kendileri rahat onları izleyenler panik halde
Yaşam

Kendileri rahat onları izleyenler panik halde

Yeniakit Publisher
2024-04-23 12:16:00 -

Sivas'a cami inşaatında çalışan iki işçinin rahat tavırları dikkatleri çekti. İşçiler çalışırken onları görenlerin ise yürekleri ağızlarına geldi.

Sivas’ta bir cami inşaatının kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi.

Sivas kent merkezinde bir süredir yapımı devam eden cami kentin adete siluetini değiştirdi. Yakın zamanda tamamlanıp açılması beklenen caminin kubbesinde çalışan işçiler ise görenleri hayrete düşürdü. İki işçinin kubbedeki rahat hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. İşçilerin adeta ölüme meydan okuduğu o anlar kameraya yansıdı.

Dünyanın her yerinden akın akın buraya geliyorlar
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Yaşam

Dünyanın her yerinden akın akın buraya geliyorlar


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