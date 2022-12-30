Kendileri çalıyor kendileri oynuyor! "İmamoğlu görevden alınacak" deyip yerine gelecek ismi açıkladılar

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluların, raydan çıkan tramvayları, yayan metrobüsleri ve yolda kalan otobüsleriyle kabusu haline gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı çıktı.

Seçimlerde HDP'den aldığı oyların karşılığını vermek için belediyeye teröristleri ve sempatizanlarını dolduran İmamoğlu idaresindeki İBB'ye İçişleri Bakanlığı terör soruşturması başlattı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ekrem İmamoğlu, mağdur edebiyatına başlarken çarşaf çarşaf reklam verdiği medya ise, mahkeme sonuçlarını beklemeden borazanlık yapıyor.

Edinilen kulis bilgisine göre İBB'ye bir kayyum ataması söz konusu değil. Ancak Euronews'te yer alan habere göre ocak ayının ilk günlerinde Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılabileceği konuşuluyor.

Aynı yere konuşan ismi ve cismi belli olmayan sözde bir kaynak, görevden uzaklaştırma söz konusu olduğundan Belediye Meclis'inde yeni başkanın atamasının yapılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nu hakaret davasında suçlu bulunduğu için görevden alamayacağını, ancak terör soruşturmalarında İçişleri Bakanlığının böyle bir yetkisinin olduğunu söylemişti.

Yerine gelecek ismi de açıkladılar

Gazeteci Barış Yarkadaş da geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun görevden alınması halinde yeni İBB başkanının kim olacağı konusunda bir yazı yazmış ve "AK Parti, Başkan İmamoğlu görevden uzaklaştırılırsa hangi şirketi kimin yöneteceği ve şirketlerin yönetim kurullarına kimlerin atanacağı üzerine çalışıyor" iddiasında bulunmuştu. Ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in İBB başkanı olabileceğini öne sürmüştü.

Dava istinafa taşındı

Öte yandan İmamoğlu hakkındaki karar, Anadolu Cumhuriyet savcısınca, ''yazım ve hesaplama hatasından dolayı usul ve esas yönünden kanuna aykırılık bulunduğu'' gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Savcının istinaf dilekçesinde, gerekçeli kararın hüküm kısmında "sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından" ibaresinde TCK'nin 125/4. maddesine göre artırım yapılması gerekirken 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtildi.