Kendi vatanımızda paryayız!

Laikçilerin ikiyüzlülüğüne dikkat çeken Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "“Basın özgürlüğü” derken, Akit TV’ye icra memuru göndermekten hiç sıkılmadığınız gibi.. Dindar insanlara hakaret edilmesini hak, kendinize eleştiriyi ise, hapis/haciz sebebi gösteriyorsunuz." dedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“İmam Hatiplilere sapık dedi diye, birisi tutuklanır mı” diyorlar..

İsim verip, kimseyi kızdırmayayım..

Ama diğer liselerden her birini buraya yazabilirsiniz.

Şu liselilere, bu liselilere sapık denildiğinde, kıyameti kopartacak olanlar..

Sıra imam hatiplileri tahkir etmeye gelince, “bunda tutuklanacak ne var” diyorlar..

Hiçbir inançtaki insana hakaret edilmesin. Hiçbir inanca saygısızlık edilmesin..

Ama Sözcü gazetesinin ek olarak verdiği Gırgır’da yayınlanan bir karikatürde, bizim de peygamberliğine iman ettiğimiz Hz. Musa’ya yönelik edepsiz ifadeler kullanıldığında..

Musevi vatandaşların tepki göstermesi sonrasında o dergiyi kapatmak zorunda kalan Sözcü gazetesi.. Binlerce defa özür dileyen.. Kabul edilmemiştir düşüncesi ile tekrar tekrar özürlerini beyan eden Sözcü gazetesi..

Şimdi, hakaretin de ötesinde, iftira edilenler İmam Hatipliler olunca..

“Tutuklama kararı verilecek ortada ne var” diye ortalığı velveleye veriyorlar..

Hani tutuklama verilmiş de, sanırsınız ki 10 yıl hapis cezası verilmiş..

Sanırsınız ki, bahsedilen şarkıcının, 5 yıldan önce cezaevinden çıkmayacağı bir karar alınmış.

Örnekler önümüzde..

En ağır hakaretlerden birisini yapan Sedef Kabaş, kaç ayda tahliye oldu.

Bir bakın..

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