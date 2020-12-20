Kendi ürettiği içkiden zehirlendi
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kendi yaptığı içkiyi tüketen kişi hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Kırıkköy köyünde N.Ö. internetten satın aldığı etil alkol ile 5 litre sahte içki üretti.
Ürettiği içkiden tüketen N.Ö. bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine getirilen N.Ö’nün zehirlendiği tespit edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören N.Ö’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri de 4 litre sahte içkiye el koydu.