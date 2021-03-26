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Siyaset Kendi rekorunu egale etti! Kılıçdaroğlu yine saniyeler içinde çark etti
Siyaset

Kendi rekorunu egale etti! Kılıçdaroğlu yine saniyeler içinde çark etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP'yi neden eleştirelim" dedikten saniyeler sonra, "HDP'nin bir hatası olsa söyleriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 15:22:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘HDP’yi neden eleştirmiyorsunuz?’ sorusuna birbirine zıt iki farklı cevap verdi. 

FOX'a çıkan Kılıçdaroğlu, "Neden eleştireyim. Onlar hükümet mi? Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. İttifakı bozmaya çalışıyorlar" cevabını verdi.

Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Bunlar demokrasiyi bilmiyorlar. HDP’nin yanlışı olursa tabi eleştirim" diye konuştu.

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