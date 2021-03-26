Kendi rekorunu egale etti! Kılıçdaroğlu yine saniyeler içinde çark etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP'yi neden eleştirelim" dedikten saniyeler sonra, "HDP'nin bir hatası olsa söyleriz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘HDP’yi neden eleştirmiyorsunuz?’ sorusuna birbirine zıt iki farklı cevap verdi.
FOX'a çıkan Kılıçdaroğlu, "Neden eleştireyim. Onlar hükümet mi? Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. İttifakı bozmaya çalışıyorlar" cevabını verdi.
Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Bunlar demokrasiyi bilmiyorlar. HDP’nin yanlışı olursa tabi eleştirim" diye konuştu.