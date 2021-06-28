Kendi oyunlarını bozdular! 'Katarlı öğrenciler' yalanından daha büyük bir organizasyon planlandı

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T24’ün başını çektiği CHP yandaşı muhalif medya, YKS’den bir gün önce öğrencileri iktidara karşı kışkırtmak için büyük bir yalana imza attı. Türkiye’nin birçok ülkeyle imzaladığı, “Öğrenci Değişim Programı’nı” provokasyon amacıyla, “Katarlı öğrencilerin Türkiye’de sınavsız tıp okuyacak” yalanıyla servis eden muhalif medya, tüm Türkiye’de infiale neden oldu. T24, yaptığı haber nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da T24’ü referans göstererek yalan haberi paylaştığı ve iktidara iftiralarla dolu eleştiriler yönelttiği halde, haberin yalanlanmasının ardından kuyruğu dik tuttu, özür dilemedi, mesajını silmedi.

Tüm bunların ardından, muhalifler cumartesi gecesi Twitter’de bir provokasyona daha kalkıştı. Yine gençleri iktidara karşı kin ve nefret doldurmaya çalışan şer odakları, sınav sorularının çalındığı yönünde bir etiket açarak yalan haberler servis etti. Ancak bu yalan, kamuoyunda karşılık bulamadı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, provokatif haberler de masaya yatırıldı.

T24’ün Katar yalanına ani refleks gösterilerince haber sitesinin özür dilemek zorunda kaldığını söyleyen Murat Alan, Kılıçdaroğlu’nun iftirayı sosyal medya hesabından halen silmediğini hatırlattı. Alan, el birliğiyle tüm muhalif grupların bu yalanı yaydığını ifade etti.

Murat Alan şunları söyledi:

“Cumartesi gecesi bir şey daha yaptılar. Ben oradan anladım ki, aslında büyük organize bir şey planlıyorlardı. Ama yalana karşı hemen etkili harekete geçilip üzerine gidilmesi çözdü. Cumartesi gecesi sosyal medyada bir etiket açtıklarını gördüm; 'sınav soruları çalındı.' Cumartesi gecesi de bunu yapıyorlar. Ama bakıyorsunuz, destekçi bulamadılar. Neden, çünkü bir önceki gün özür diletildi. Beklenmeden üzerine gidildi, o hikaye çöktü. Amaç neydi peki; binlerce insanı, binlerce genci umutsuzluğa sevk etmek, belki eylem yaptırmak, sokaklara dökmek. Hani soruları FETÖ çalıyor, diyorlardı ya, FETÖ değil, bu insanlar çalıyor soruları, şeklinde bir algı operasyonu...”

Ali İhsan Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

“Dindar, muhafazakar insanlara karşı düşman yapabilmek için, maalesef ki maalesef dindar muhafazakar insanlara hitap eden partilerin yetkilileri bile çıkıp bu tür söylemlere, algı operasyonlarına bir anlamda destek veriyorlar. Çok yüksek sesle olmasa bile Gelecek Partisi'nden olsun, DEVA Partisi'nden olsun, ‘Katar ile anlaşma’ vs. şeklinde yaptıkları paylaşımlar da söz konusu. Burada samimi, dürüst olmak lazım. Herkesin, bir şey söylendiği zaman arka planına bakması lazım.”