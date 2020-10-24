Kendi ölülerine bile saygıları yok! Ermeni cephe hattından kan donduran görüntü

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Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için harekat başlatan kahraman Azerbaycan ordusu bölgede destan yazıyor. Ermeni güçlerini cephede darmadağın eden Azerbaycan ordusu ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Perişan olan Ermenistan güçleri ise kaçacak delik arıyor.

Binlerce askerini cephede kaybeden Ermenistan ordusu ise kayıplarını gizlemeye çalışıyor.

Kan donduran görüntü

Bu gelişmeler yaşanırken bölgeden gelen bir görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Ermenistan ordusunun kayıplarını gizlemek için ölen askerlerini çukurlara gömdüğü ortaya çıktı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hırsları ve ihtirasları uğruna boş yere ölen Ermeni askerlerin adeta "leş" gibi açılan çukurlara kepçelerle atıldığı görüntüler büyük infiale yol açtı.

Bu görüntülerle birlikte insanlıktan zerre nasibini almayan işgalci Ermenistan'ın kendi insanına bile ne saygısının ne de minnet borcunun olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Zorla askere almalar başladı

Öte yandan Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Ermenistan, zorla asker toplamaya başladı. Azerbaycan ordusunun karşısına çıkarmaya asker bulamayan Ermenistan yönetimi, skandal bir şekilde genç çocukları ailelerinden zorla alarak cepheye ölüme gönderiyor.

Bugün ortaya çıkan görüntülerde Ermeni gençlerin Ermenistan kolluk kuvvetleri tarafından zorla alıkonularak cepheye gönderilmek üzere araçlara bindirildiği görüldü. Ermeni yetkililerin gençleri sokaktan toplayıp cepheye götürmesi Ermenistan'ın içler acısı halini bir kez daha ortaya koydu.