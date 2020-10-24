  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kendi ölülerine bile saygıları yok! Ermeni cephe hattından kan donduran görüntü
Gündem

Kendi ölülerine bile saygıları yok! Ermeni cephe hattından kan donduran görüntü

Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan işgalci Ermenistan'ın kayıplarını gizlemek için ölen askerlerini topluca kepçelerle açtıkları çukurlara gömdüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:30:00 - 2020-10-24 16:31:16

 yeniakit.com.tr 

Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için harekat başlatan kahraman Azerbaycan ordusu bölgede destan yazıyor. Ermeni güçlerini cephede darmadağın eden Azerbaycan ordusu ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Perişan olan Ermenistan güçleri ise kaçacak delik arıyor.

Binlerce askerini cephede kaybeden Ermenistan ordusu ise kayıplarını gizlemeye çalışıyor.

Kan donduran görüntü

Bu gelişmeler yaşanırken bölgeden gelen bir görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Ermenistan ordusunun kayıplarını gizlemek için ölen askerlerini çukurlara gömdüğü ortaya çıktı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hırsları ve ihtirasları uğruna boş yere ölen Ermeni askerlerin adeta "leş" gibi açılan çukurlara kepçelerle atıldığı görüntüler büyük infiale yol açtı.

Bu görüntülerle birlikte insanlıktan zerre nasibini almayan işgalci Ermenistan'ın kendi insanına bile ne saygısının ne de minnet borcunun olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Zorla askere almalar başladı

Öte yandan Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Ermenistan, zorla asker toplamaya başladı. Azerbaycan ordusunun karşısına çıkarmaya asker bulamayan Ermenistan yönetimi, skandal bir şekilde genç çocukları ailelerinden zorla alarak cepheye ölüme gönderiyor.

Bugün ortaya çıkan görüntülerde Ermeni gençlerin Ermenistan kolluk kuvvetleri tarafından zorla alıkonularak cepheye gönderilmek üzere araçlara bindirildiği görüldü. Ermeni yetkililerin gençleri sokaktan toplayıp cepheye götürmesi Ermenistan'ın içler acısı halini bir kez daha ortaya koydu.

Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor
Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor

Gündem

Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor

Ben tek siz hepiniz! Ermeni güruh neye uğradığını şaşırdı
Ben tek siz hepiniz! Ermeni güruh neye uğradığını şaşırdı

Gündem

Ben tek siz hepiniz! Ermeni güruh neye uğradığını şaşırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'ın kalleş saldırısı sonrası Azerbaycan'dan acı haber
Dünya

Ermenistan'ın kalleş saldırısı sonrası Azerbaycan'dan acı haber

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter'de sivil yerleşim birimlerine yönelik kalleş saldırısı sonucunda 16 yaşındaki bir genci..
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız
Dünya

Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda gerilimi artıracak açıklam..
Küstah çıkış! Türkiye'yi kınadılar
Dünya

Küstah çıkış! Türkiye'yi kınadılar

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ek..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay