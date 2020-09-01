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Medya Kendi mahallesi Merdan Yanardağ'ı tokatlıyor! "TELE 1'i FETÖ'cü Akın İpek'ten alınan paralarla mı kurdun?"
Medya

Kendi mahallesi Merdan Yanardağ'ı tokatlıyor! "TELE 1'i FETÖ'cü Akın İpek'ten alınan paralarla mı kurdun?"

Solak Tele 1 kanalının sahibi FETÖ sever Merdan Yanardağ bu sefer kendi mahallesinden tokat yedi. Yurt gazetesinin sahibi Durdu Özbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Yanardağ’ı topta tuttu. Özbolat, TELE 1'i kendisinden çalınan paralarla mı yoksa FETÖ'cü Akın İpek'ten alınan paralarla mı kurulduğunu sordu.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:22:00 -
Kendi mahallesi Merdan Yanardağ'ı tokatlıyor! "TELE 1'i FETÖ'cü Akın İpek'ten alınan paralarla mı kurdun?"

 Yeniakit.com.tr 

Solak medya şu sıralar fena karıştı. Gazeteci Cüneyt Özdemir ve solak TELE 1 kanalının sahibi Merdan Yanardağ arasında yaşanan polemiğe Yurt Gazetesi'nin sahibi Durdu Özbolat da dahil oldu.

Cüneyt Özdemir, kendisini hedef alan Merdan Yanardağ’a TELE 1 televizyonunu nasıl kurduğunu sormuştu. Özdemir, Yanardağ’dan “dolandırıcı” ve “kriminal insan” şeklinde bahsetmişti.

Solak medya fena karıştı

Özdemir ve Yanardağ arasındaki ‘FETÖ’ kavgasına Yurt Gazetesi'nin sahibi Durdu Özbolat da girdi.

Yurt gazetesinin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Özbolat, Merdan Yanardağ’ı yerden yere vurdu.

“TELE 1’i nasıl kurduğunu açıkla”

Özbolat, Yanardağ’a “Tele 1’in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek’ten aldıkların mı? Barış TV’yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1’i kurdun, Barış TV’yi kime sattın?” sorusunu yöneltti.

Yurt Gazetesi ve kendisine ait diğer işletmeleri 25 milyon dolar karşılığında kurduğunu belirten Özbolat, Yanardağ’dan TELE 1 nasıl ve hangi kaynakla kurduğunu açıklamasını istedi.

Özbolat sert bir dille eleştirdiği Yanardağ’ın televizyonunu ve gazetesini batırdığını belirterek borçlarla boğuştuğunu kaydetti. Özbolat, "Borçlarla boğuşan biz mi dolandırıcıyız yoksa batırdığı gazetenin arkasından “maaş gaspçısı” diye konuşanlar mı dolandırıcı?" ifadelerini kullandı.

İşte Özbolat’ın Twitter hesabından yaptığı o açıklamalar;

Cüneyt Özdemir, Merdan Yanardağ'a fena çattı: Dolandırıcı...
Cüneyt Özdemir, Merdan Yanardağ'a fena çattı: Dolandırıcı...

Gündem

Cüneyt Özdemir, Merdan Yanardağ'a fena çattı: Dolandırıcı...

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