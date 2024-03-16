Kendi mahallesi bile tahammül edemiyor! Sınırsız tatil yükleniyor

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, skandal açıklamalarıyla gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta yerden yere vurdu. İmamoğlu'na bir doktor olarak hastası gözüyle baktığını belirten Kerimoğlu,"Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum" dedi.

'Doktor gözüyle bakıyorum'

Kerimoğlu, İmamoğlu'nu hedef aldığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Geçmişte Sayın İmamoğlu'na iki arkadaş yakınlığıyla baktım, sonra iki belediye başkanlığı yakınlığıyla baktım. Son 1-2 yıldır da Sayın İmamoğlu'na bir doktor gözüyle bakıyorum. Her ne kadar cerrah da olsam, kendisinin psikolojik durumuna bakıyorum.

'Gerçekten bir kibir ifadesi'

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Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum. 'Bir elimde ayı tuttum, bir elimde güneşi tuttum, İBB Başkanıyım' ifadesi gerçekten bir kibir ifadesi. Kibir, siyasetçinin olgun düşünmesini ve sağlıklı karar almasının önünde engeldik. Siyasetçiyi zehirler.

İmamoğlu ne demişti?

İmamoğlu geçmişte yaptığı bir konuşmada, "Ben İstanbul Belediye Başkanı'yım. İBB Başkanı gerekirse bir elinde Ay'ı bir elinde Güneş'i tutar." sözlerini kullanmıştı.