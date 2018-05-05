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Kendi köyü Muharrem İnce'ye oy vermemiş

Muharrem İnce’nin CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olmasının yankıları sürüyor. Siyasi yorumcular Muharrem İnce’nin adaylığını “Kılıçdaroğlu en korktuğu rakibinden kurtuldu” derken, bazı köşe yazarları ise “CHP partiyi emanet etmediği Muharrem İnce’yi Türkiye’yi nasıl emanet edecek” şeklinde yorumladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:15
Kendi köyü Muharrem İnce'ye oy vermemiş

Muharrem İnce’nin CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olmasının yankıları sürüyor. Siyasi yorumcular Muharrem İnce’nin adaylığını “Kılıçdaroğlu en korktuğu rakibinden kurtuldu” derken, bazı köşe yazarları ise “CHP partiyi emanet etmediği Muharrem İnce’yi Türkiye’yi nasıl emanet edecek” şeklinde yorumladı. Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Avukat Mehmet Sarı, Muharrem İnce’nin doğduğu Yalova Elmalı Köyü’nde AK Parti’nin %66 oy oranı ile CHP’yi üçe katladığını söyledi.

"KENDİ KÖYÜNDE KAYBEDEN MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANLIĞINI NASIL KAZANACAK"

Avukat Mehmet Sarı ise Muharrem İnce'nin adaylığını farklı bir açıdan değerlendirdi. Muharrem İnce'nin doğduğu yer olan Yalova Elmalık Köyü'nde AK Parti'nin kazandığına vurgu yapan Avukat Mehmet Sarı, "Kendi köyünde kaybeden Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığını nasıl kazanacak merak ediyorum" dedi.

AK PARTİ, CHP'Yİ ÜÇE KATLADI

Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Avukat Mehmet Sarı, Muharrem İnce'nin doğduğu Yalova Elmalı Köyü'nde AK Parti'nin %66 oy oranı ile CHP'yi üçe katladığını söyledi.

YALOVALILARIN "İNCE" GÖRÜŞLERİ

AA'nın haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığını hemşehrileri değerlendirdi.

" CHP GENEL BAŞKANI OLUR"

Yalovalı 73 yaşındaki Müslüm Tekin, seçimde İnce'nin şansının olmadığını savunarak, "İyi tanırım, merhabalaşırız ama seçimde ne olur bilemeyiz. Ben şans vermiyorum. Seçilemezse CHP Genel Başkanı olur. Ona garanti gözüyle bakıyorum. Seçilemezse CHP'nin başına geçer, öyle kazanır. Ben o fikirdeyim zaten. O da vatana, millete hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"SEÇİLME OLASILIĞI PEK DÜŞÜK"

Yalovalılardan Abdullah Buket (29) ise İnce'nin 4 dönemdir Yalova'da milletvekilliği yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vekillikle Yalova'ya hiçbir şey katmayan bir insan, cumhurbaşkanlığıyla ülkeye de hiçbir şey katamaz. O yüzden Yalova'dan ve Türkiye'den pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Seçilme olasılığı pek düşük bir insan. CHP Genel Başkanı olabilir mi? Belki aldığı oyla bir şey göstermeye çalışabilir genel merkezine."

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:15
  1. Yalova
  2. AK Parti
  3. CHP
  4. Cumhuriyet Halk Partisi

YORUM YAZ

  • OzanOzan1 sa önce
    24 haziranda gör akit ince ince bir kar yagar
  • abdoabdo42 dk önce
    resimdeki bakışlara baksana tam bir şeytan. bir geçse saraya çilingir sofrasını kurup milletin.......................
  • İZMİRLİ ALİİZMİRLİ ALİ1 sa önce
    KENDİN ADAY OLMA ARADIĞIN GÜNAH KEÇİSİNE DE ADAY OLSUN DİYE.....İZMİRBELEDİYE BAŞKANLIĞI RÜSVET OLARAK VER , İZMİR SENİN BABANIN MALI DEĞİL..BUNU ÇOK KÖTÜ ÖDERSİN KEMAL BEY , GEL DE AL BAKALIM
  • muratmurat46 dk önce
    ilk aklıma 'gelen parti adaylığını OY BİRLİĞİ ile belirlemiş.iyide başka adaylığını reddeden bu zevat neden c.başkanlığına layık gördüler.:)1. ya ince yi harcamak niyetiyle attılar ortaya 2. yada c.başkanlığını parti başkanlığından değersiz basit görüyorlar.
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