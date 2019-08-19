Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarını teröre destek vermek ve bölgelerini ülkenin diğer bölgelerinden farklı şekilde yönetmek gerekçesiyle görevden uzaklaştırma kararı aldı. Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerde ittifak içinde oldukları HDP'ye destek veren bir açıklamada bulundu.

'Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez'

İmamoğlu yaptığı skandal açıklamada, "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kendi kitlesi bile çileden çıktı

CHP'li İmamoğlu'nun HDP'li belediyelere kayyım atanmasına destek vermesi kendi kitlesini bile çileden çıkardı. İmamoğlu'nun paylaşımının altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'nu sert dille eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme" derken bazıları da "Sayın başkanım teröristleri görevden almayacaklarda ne yapacaklar?" diye sordu.



İşte o tepkiler;





