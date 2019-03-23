Kendi işinin patronu oldu, şimdi Avrupa’ya tül perde dikiyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 12 yıl önce mikrokredi ile başladığı işini büyüten Münevver Aydın, İsviçre, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere tül perde ve nevresim dikip gönderiyor.

Kızıltepe’de yaşayan 34 yaşındaki 2 çocuk annesi Münevver Aydın, küçük yaşlarda dikiş, nakış ve dikim işlerine başladı. Edindiği tecrübe ile kendi iş yerini açmaya karar veren Aydın, bileziğini satarak bir dikiş makinesi aldı. Mikrokrediden aldığı 700 lira ile kumaş alıp dikip satmaya başlayan Aydın, zamanla dükkanını daha da büyüterek Avrupa’ya da açıldı. Girişimci anne İsviçre, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere tül perde ve nevresim dikip gönderiyor.

Hayat hikayesini İHA’ya anlatan Münevver Aydın, “19 yıl içerisinde büyük işler katettiğimi düşünüyorum. Epey bir yol gittiğimi ve başardığımı düşünüyorum. 19 yıl ayakta durmak kolay değil ve bayan olmak daha farklı. Mikrokredinin bana büyük desteği oldu, çünkü sıfır bütçe ile açmıştım. Allah’a çok şükür devam ediyoruz” dedi.

İşlerini daha büyüttüğünü vurgulayan Aydın, “Dükkanımızı büyüttük ve ikinci şubemizi açtık. İkinci şubemi de büyüttükten sonra bileziklerimi de satarak makine aldım. Mikrokredinin verdiği katkılardan dolayı tekstil işine de girdim ve hazır ürünler de getirdim” şeklinde konuştu.

Avrupa’dan sipariş almaya başladı

Yurt dışına da ürünler gönderdiğini belirten Aydın, “Almanya, Hollanda ve İsviçre’ye gönderiyorum. İstanbul’a gönderiyorum, en çok ürünlerim o tarafa gidiyor. Oradan insanlarımız buraya gelince bizim ürünlerimizi alıyorlar. Bizim ürünleri daha çok beğeniyorlar. Özellikle benim dikişimi daha çok beğeniyorlar” diye konuştu.

Eşi çalışmadığı için evinin geçimini kendisinin sağladığını aktaran girişimci kadın, tekstil atölyesi açmayı planladığını belirtti. Aydın, kadınları yeni açacağı tekstil atölyesinde istihdam etmek istediğini söyledi.

Münevver Aydın’ın başarılı bir girişimci olduğunu kaydeden Mikrokredi Kızıltepe temsilcisi Canan Özçelik, "Mikrokredi olarak Prof. Dr. Azil Akgül hocamızın öncülüğünde daima kadınların yanında olacağız" dedi.