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Ekonomi Kendi işini kurmak isteyenlere İŞKUR'dan dev destek!
Ekonomi

Kendi işini kurmak isteyenlere İŞKUR'dan dev destek!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 22:31:00 -
Kendi işini kurmak isteyenlere İŞKUR'dan dev destek!

İŞKUR aracılığıyla yapılan açıklama kapsamında engelli ve eski hüküm giymiş vatandaşlara yönelik hibe desteği vereceklerini duyurdu.

Eski hüküm giymiş olan ve engelli vatandaşlar için SGK aracılığıyla hibe desteği verileceğini duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan resmi sosyal medya hesabı X üzerinden açıklam yaptı. 

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE HİBE DESTEĞİ

Bakan Işıkhan,  ''İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artırıyor, kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerini sağlıyoruz.'' diyerek müjdeli haberi duyurdu.

İŞİNİ KURMAK İSTEYEN ENGELLİLERE 400 BİN TL

Bakan Işıkhan yaptığı açıklama kapsamında kendi işini kurmak isteyen engelli bireyler için 150 bin ve 400 bin TL arasında hibe desteği vereceğini açıkladı. 

ESKİ HÜKÜMLÜLERE 300 BİN TL

Eski hüküm giymiş olan vatandaşlar için ise 100 bin TL ve 300 bin TL arasında hibe desteği sunduklarını belirten Bakan Işıkhan, ''Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 110 bin TL’den 300 bin TL'' olduğunu belirtti. 
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500 BİN TL SERMAYE DESTEĞİ

Ayrıca Bakan Işıkhan sermaye desteğine ilişkin açıklamsını da belirterek, ''Korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL’den 500 bin TL’ye yükseltiyoruz'' dedi.

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