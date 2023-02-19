Kendi hayatlarını hiçe saydılar! Artçılar altında küçük çocuğu böyle kurtardılar

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından deprem bölgesindeki enkazdan 10 yaşındaki Mustafa isimli çocuğu kurtaran itfaiye erleri o anları duygu dolu cümlelerle anlattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bölgeye giderek arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekipler enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Yapılan çalışmalar ile toplam 19 kişi enkaz altından çıkarıldı. Görevleri tamamlanıp Samsun’a dönen itfaiye ekipleri ise göçük altındaki vatandaşları kurtardıkları anları duygu dolu cümlelerle anlattı. Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan 10 yaşındaki Mustafa isimli çocuğun kurtarılma sürecini anlatan Samsun İtfaiyesi personelleri Abdülkadir Andıç ve Mustafa Doğru o anların etkisini hala yaşıyor.

Mustafa’yı depremden 32 saat sonra enkaz altından çıkardıklarını dile getiren İtfaiye personeli Abdülkadir Andıç, “Mustafa’yı çok zor kurtardık. Sürekli artçı depremler oluyordu. Ben ve bir arkadaşım yaralandı. Benim belimde kırık var. İçeride bir can sizden bir umut beklerken siz o an çok da kendinizi düşünmüyorsunuz. Mustafa’yı kurtarmış olmanın tarifi yok” dedi.

Kurtarma sürecinde yaptıkları çalışmayı anlatan İtfaiye personeli Mustafa Doğru ise, “Biz görevimizi yaptık. Güzel bir çalışma yaptık. Mustafa’ya adaşım diye şakalar yaptık. Bize taktik de verdi. ‘Şurayı kes abi, şurayı kesersen daha rahat çıkabilirim ’ gibi cümleler söyledi. Gayet iyiydi, sağlıklıydı” şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışan itfaiye ekiplerini tebrik etti Başkan Demir, “İtfaiye ekiplerimiz deprem sonrasında arama-kurtarma çalışmaları için hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettiler. Hemen bölgede çalışmalara katılıp vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarmak için büyük bir mücadele verdiler. Cansiperane çalışan tüm İtfaiye ekibimizi tebrik ediyorum. Rabbim bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.