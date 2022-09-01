Kendi dışkısını yiyen öğrenci tacizcisi Celal Şengör’e 'o konuda' soruşturma

Kendi dışkısını yiyen ve kız öğrencisinin eteğini kaldırıp taciz eden Celal Şengör, Musa peygamberin tarihte hiç yaşamadığını, İbrahim peygamberin de yaşadığının malum olmadığını söyleyerek, dini değerleri aşağılamıştı. Şengör’e bu sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.

23 Mayıs’ta katıldığı bir programda “Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim“ diyen Prof. Dr. Celal Şengör’e ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Şengör, 23 Mayıs’ta katıldığı Habertürk yayınında İbrahim’le Musa gibi peygamberlerin tarihte yaşamadıklarını anlatarak özetle şunları söylemişti:

“Ben bunu saptamasını yapayım. O masal. Hocam masal o. Onların hepsi masal."