Kendi çapında Kim Jong-un! Personel mecburen karşıladı

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hakkında ihalede usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanması yönünde rapor hazırlanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP tarafından 6. kez aday gösterildi. 25 yıldır belediye başkanı olan Hasan Akgün’e belediye önünde geçen pazartesi günü tepki çeken bir karşılama töreni düzenlendi.

Maaş ödemesi yapılmıyor

Başkan yardımcıları kendilerine bağlı olan tüm birim müdürlerine “Herkes personeline haber versin. Sabah 09.00’da eksiksiz belediye önünde Başkan’ı karşılayacağız” talimatı verdi. Birim müdürleri de gece personeli tek tek aradı. Temmuz ayından beri düzenli maaş alamayan personelin büyük bölümü bu çağrıya olumsuz yanıt verdi.

"Karşılamaya gelmeyen sonucuna katlanır"

Birim müdürleri de ''gelmeyen sonucuna katlanır'' diyerek üstü kapalı işten çıkarma tehdidinde bulundu. Sonunda Akgün makam aracıyla belediyeye geldi. Meclis üyesi Coşkun Tanış personelin alkış tutmasını organize etti. Akgün kendi için oluşturulan koridorda yürürken personele dağıtılan karanfiller üzerine atıldı. Personel talimatla Akgün’e alkış tuttu. Belediyenin basın bürosu da fotoğraflar çekip medyaya “Yeniden aday yapılan Akgün’e belediye personelinden coşkulu karşılama” şeklinde servis etti. Belediyede işler aksayınca vatandaş da tepki gösterdi.

Kaynak: Akşam