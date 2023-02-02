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Yaşam Kendi canını hiçe saydı! Dağ keçisini köpeklerden böyle kurtardı
Yaşam

Kendi canını hiçe saydı! Dağ keçisini köpeklerden böyle kurtardı

Muhtar, köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisini kurtardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 11:52:00 -
Kendi canını hiçe saydı! Dağ keçisini köpeklerden böyle kurtardı

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan dağ keçisi, Erzincan’ın Kalecik köyünde köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisini muhtar kurtardı.

Erzincan’da kar yağışıyla birlikte arazi beyaz örtüyle kaplanırken yiyecek bulmak için Munzur Dağlarının yüksek kesimlerinden aşağıya yerleşim alanına kadar inen dağ keçisi çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Dağ keçisinin köpeklerin saldırısına uğradığını gören Kalecik köyü Muhtarı Ali Rıza Ekmez, koşarak yanlarına gidip keçiyi kurtardı.

Yaralı dağ keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceğini kaydeden Ekmez, “Sabah erkenden kalktık kapıda köpekler havlıyorlar. Aracın içerisinde oğlum baba domuz mu gelmiş köpekler böyle havlıyorlar dedi. Karın içerisinde koşa koşa gittim ki köpekler dağ keçisini sıkıştırmış ısırıyorlardı. Gittim dağ keçisini kurtardım, hayvan halsiz düşmüştü. Yetişmezsem köpekler boğacaklardı, kurtardım. Ahırda biraz yem vereceğiz. DKMP ekipleri geldiğinde onlara teslim edeceğim” dedi.

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