  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kendi ayağına sıktı! Fransa'nın verdiği destek Yunan'a pahalıya patladı
Dünya

Kendi ayağına sıktı! Fransa'nın verdiği destek Yunan'a pahalıya patladı

Bölgede giderek güçlenen Türkiye'yi durdurmaya çalışan Fransa'nın çakma "Napolyon"u Emmanuel Macron kışkırttığı Yunanistan'a 18 adet Rafale tipi savaş uçağı ve fırkateynler satacak. Ekonomisini düzeltmesi için verilen paraları silah harcamalarına yatıran Yunanistan'ın bu akıl dışı hamlesi ülkedeki ekonomik krizi daha da derinleştirecek. Verdiği desteğin diyetini alan Fransa ise bu işten büyük kazanç sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:14:00 -
Kendi ayağına sıktı! Fransa'nın verdiği destek Yunan'a pahalıya patladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hadsiz açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye karşı kışkırttığı Yunanistan'a milyarlarca euroluk savaş uçakları ve fırkateynler satıyor.

Ekonomik krizle boğuşan ve Almanya'nın verdiği borçlarla ayakta kalmaya çalışan Yunanistan'ın bu silah alımı Berlin’e yeni bir ekonomik yük oluşturacak. Boğazına kadar borca batan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanmaya 10 milyar euro ayırması ülkedeki ekonomik krizin daha da derinleşmesine yol açacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı açıklamada Fransa'dan 6'sı yeni olmak üzere 18 adet Dassault yapımı Rafale tipi savaş uçağı alacaklarını ifade etmişti. Ayrıca Fransa'dan 4 yeni firkateyn tedarik edeceklerini ifade etmişti.

Öte yandan Yunanistan iddia ettiği gibi 18 uçağın 8’ini hibe olarak alsa bile, ilk etapta sadece 3 milyar euro ödeme yapabilecek.

Ekonomisini düzeltmesi için Almanya tarafından verilen parayı akılalmaz bir şekilde silah alımına yatıran Yunanistan'ın bu hamlesi "kendi ayağına sıkmak" olarak yorumlandı.

Harcamalar yarıya inmişti

Yunanistan'ın uzun bir süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 2008 yılında 7,24 milyar olan askeri bütçesini, 2018’de 3,75 milyar euroya kadar düşürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar
Gündem

Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında kendisine karşı hadsiz sözler sarfeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron üzerinden Fransa ve Yunanista..
Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı
Gündem

Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını her fırsatta FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve p..
Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı