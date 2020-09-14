Kendi ayağına sıktı! Fransa'nın verdiği destek Yunan'a pahalıya patladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hadsiz açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye karşı kışkırttığı Yunanistan'a milyarlarca euroluk savaş uçakları ve fırkateynler satıyor.

Ekonomik krizle boğuşan ve Almanya'nın verdiği borçlarla ayakta kalmaya çalışan Yunanistan'ın bu silah alımı Berlin’e yeni bir ekonomik yük oluşturacak. Boğazına kadar borca batan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanmaya 10 milyar euro ayırması ülkedeki ekonomik krizin daha da derinleşmesine yol açacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı açıklamada Fransa'dan 6'sı yeni olmak üzere 18 adet Dassault yapımı Rafale tipi savaş uçağı alacaklarını ifade etmişti. Ayrıca Fransa'dan 4 yeni firkateyn tedarik edeceklerini ifade etmişti.

Öte yandan Yunanistan iddia ettiği gibi 18 uçağın 8’ini hibe olarak alsa bile, ilk etapta sadece 3 milyar euro ödeme yapabilecek.

Ekonomisini düzeltmesi için Almanya tarafından verilen parayı akılalmaz bir şekilde silah alımına yatıran Yunanistan'ın bu hamlesi "kendi ayağına sıkmak" olarak yorumlandı.

Harcamalar yarıya inmişti

Yunanistan'ın uzun bir süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 2008 yılında 7,24 milyar olan askeri bütçesini, 2018’de 3,75 milyar euroya kadar düşürmüştü.