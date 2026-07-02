Kendi aracı ile işe giderken olan kaza iş kazası mıdır?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Bir iş yeri hekimi OSGB’de çalışmaktadır. Kendi aracıyla günlük rutin işyeri ziyaretleri yapmaktadır. Bir iş yerinden, diğer iş yerine giderken yolda trafik kazası yapar. Yaralanır.

Hocam ‘’bu iş kazası mıdır? diye bana sordular.

Olaya iki açıdan bakmak lazım;

1-Görevlendirmeyi işveren yapmışsa;

5510 sayılı yasaya göre: Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda olan kaza iş kazasıdır.

Bu durum görevlendirme kapsamında olup, gidiş gelişle ilgili taşıta dair hiçbir nitelik, mülkiyet veya aidiyet şartı yazılmamıştır.

İşveren tarafından görevlendirilen bir kişi yaya olarak, toplu taşıma vasıtası, tren, uçak, vapur veya kendi arabasıyla giderken kaza yaparsa iş kazasıdır.

İlliyet bağı ilkesi; kazanın meydana gelmesindeki ana unsur, doktorun şahsi seyahati değil, OSGB’nin işini, ya da işverenin işini yürütmek amacıyla yola çıkmış olmasıdır.

İşçinin kendi vasıtasını seçmiş olması illiyet bağını kesmez. Yargıtay’ın emsal kararları da bu yöndedir.

2-Eğer doktor hanım tamamen kendi anlaştığı farklı bir firmaya giderken kaza yapmışsa o zaman 5510 sayılı yasaya göre; bu olay iş kazası olmaz.

Çalışan servis arabası ile gidip gelirken, serviste olan kaza iş kazasıdır.

Servisi kaçırıp kendi arabasıyla iş yerine giderse ve kaza olursa iş kazası sayılmıyor. Bununla ilgili birçok yaşadığımız olaylar vardır.

Değerli izleyiciler,

Bu durum her çalışan için geçerlidir. Bir uzman işe giderken de kaza yapabilir.

Çalışan, işveren adına giderken kaza olursa iş kazası olarak değerlendirilir.

Kazasız, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.

Kalın sağlıcakla