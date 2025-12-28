Kenan Yıldız boş geçmedi

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İtalya Serie A’nın 17. haftasında Juventus, deplasmanda Pisa’yı 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren gollerden birini milli futbolcu Kenan Yıldız kaydetti.

Arena Garibaldi’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Juventus, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. Konuk ekip 73. dakikada Calabresi’nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan Kenan Yıldız, 90+2’de attığı golle skoru belirledi ve Juventus’un galibiyetini perçinledi.

Bu sonuçla Juventus puanını 32’ye yükseltirken, Pisa 11 puanda kaldı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız 94 dakika sahada kalırken, Pisa forması giyen Isak Vural ise 65 dakika görev yaptı.

Spor

Kenan Yıldız’a anlamlı ödül!

