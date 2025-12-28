Kenan Yıldız boş geçmedi
İtalya Serie A’nın 17. haftasında Juventus, deplasmanda Pisa’yı 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren gollerden birini milli futbolcu Kenan Yıldız kaydetti.
Arena Garibaldi’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Juventus, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. Konuk ekip 73. dakikada Calabresi’nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan Kenan Yıldız, 90+2’de attığı golle skoru belirledi ve Juventus’un galibiyetini perçinledi.
Bu sonuçla Juventus puanını 32’ye yükseltirken, Pisa 11 puanda kaldı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız 94 dakika sahada kalırken, Pisa forması giyen Isak Vural ise 65 dakika görev yaptı.