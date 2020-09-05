Kenan Sofuoğlu'nun milli motorsikletçi kardeşi Bahattin Sofuoğlu ikinci oldu!
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sezonun dördüncü etabı İspanya'da ilk yarışı 2. sırada bitirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.
Eski milli motorsikletçi AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun kardeşi Bahattin Sofuoğlu, Sezonun dördüncü etabı İspanya'da ilk yarışı 2. sırada bitirdi.
Geçen hafta Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın üçüncü ayağında yaşadığı kazalardan dolayı yarışı bitiremeyen Bahattin Sofuoğlu, MotorLand Aragon Pisti'nde 9 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadeleye pole pozisyonundan başladı.
17 yaşındaki milli motorsikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı oldu.
Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye adına yarışan Sofuoğlu, ikinci yarışta yarın 16.15'te piste çıkacak.
Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Can Öncü, aynı pistte çıktığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın beşinci ayak yarışında düştü ve yarışı tamamlayamadı.
Bakan Kasapoğlu'ndan kutlama mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda İspanya'daki ilk yarışını ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.