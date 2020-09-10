  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde sörf yaptı
Aktüel

Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde sörf yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:58:54 -
Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde sörf yaptı

BURDUR (AA) - Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Burdur'daki Salda Gölü'nde sörf yaptı.

Sofuoğlu, Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde elektrikli sörf tahtasıyla sörf yaptığı anların görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

Sofuoğlu paylaşımında, "Salda Gölü'nün güzelliği görülmeye değer." ifadesine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin doğalgaz üreten ülkeler adayı olması, ithal edilen kontratlarda da şartları değiştirec..
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! 5 günde 44 binden fazla vaka bildirildi
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! 5 günde 44 binden fazla vaka bildirildi

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte içinde 8 bin 866 artış gösterirken, Ülkedeki vaka sayısı son 5 günde 44 bin 390 ..
Hafter yanlısı savaş suçlusu, bakın hangi ülkede tedavi görüyor!
Dünya

Hafter yanlısı savaş suçlusu, bakın hangi ülkede tedavi görüyor!

Libya'da savaş suçu ve insan hakları ihlalleri gerçekleştirmekle suçlanan ve ülkedeki darbeci Halife Hafter ile ittifak yapan Abdurrahim el-..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı