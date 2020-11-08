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Gündem Kenan Sofuoğlu 1.5 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırttı
Gündem

Kenan Sofuoğlu 1.5 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırttı

Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:01:00 - 2020-11-08 17:04:34

Sofuoğlu’na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazanırken tepki gösterenler de oldu.

Kenan Sofuoğlu tarafından, ‘Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı’ diyerek paylaşılan videoda, minik Zayn’ın motosikleti kullanırken, milli ve şampiyon motosikletçi Sofuoğlu’nun da oğlunun kullandığı motosikletin yanında koştuğu anlar yer aldı.

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