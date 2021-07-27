Kenan Karaman 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'ta

2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Bu doğrultuda Kara Kartallar önemli transferlere imza atıyor. Siyah-beyazlı kulüp milli futbolcu Kenan Karam ile 3 yıllık kontrat imzaladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonlar Ligi avantajı

Kenan Karaman, "Şampiyonlar Ligi benim için çok önemliydi. Avrupa'da en üst seviyede 100'ün üzerinde maç yaptım. Kendim için bir adım daha ileri atmak istiyordum. Şampiyonlar Ligi bu konuda bambaşka bir seviye olacak. Gurbetçi oyuncuların Beşiktaş'ta başarılı olduğunu gördüm. Umarım ben de onlar gibi başarılı olurum. Olcay (Şahan) abi sevdiğim biridir. Kendime bir hedef koymadım. Çok disiplinli ve çalışkan bir oyuncuyum. Gollerimle ve asistlerimle Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum" dedi.

Beşiktaş'ta başarılı olmak istediğini belirten Karaman, "Milli takımda da hemen hemen ön tarafta çoğu pozisyonda oynadım. Kendimi santrafor bölgesinde en iyi görüyor, yüzde yüz performansımı orada veriyorum. Kanatlarda da oynayabiliyorum. Sergen hocanın geçen sene oyuncuların üstünde büyük emeği var. Maçları takip ediyordum. Hemen hemen her oyuncu kendini geliştirdi. Larin'in de büyük katkısı vardı. Sergen hoca beni çok iyi karşıladı. Kendisini küçüklüğümden beri takip ederim. Kendisini başarılı buluyorum. Bana çok şey katacağını düşünüyorum. Umarım ben de kendimi burada daha çok geliştiririm” diye konuştu.

Kenan Karaman kimdir?

Kenan Karaman 5 Mart 1994'te Almanya'da dünyaya geldi. Karaman, futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı.

Karaman, profesyonel kariyerine 2013 yılında 1899 Hoffenheim formasıyla adım attı. Santrafor mevkiinde görev alan Karaman sırasıyla; Hannover 96 ve Fortuna Düsseldorf formaları giydi.

Fortuna Düsseldorf formasıyla 72 maçan çıkan Kenan Karaman 16 gol atıp 6 asist yaptı. İlk kez 9 Kasım 2017'de A Milli Takım forması giyen Karaman çıktığı 25 maçta 5 gol kaydetti.